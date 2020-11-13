Трамп заявив про крадіжку голосів його прихильників

Аня Мартинюк 13 листопада 2020, 13:14

Кандидант в президенти заявив, що система Dominion передала частину голосів Байдену, а частину просто видалила.

Новину передає «Преса України».

Дональд Трамп заявив, що на президентських виборах США у нього вкрали близько 2,7 млн голосів. Про це республіканець написав на своїй сторінці у соцмережі Твітер. Крадіжку виявила комп'ютерна система Dominion. Як відомо, у США цю систему використовують для підрахунку голосів.

Трамп уточнив, що у штаті Пенсільванія система «віддала» його супернику Джо Байдену 221 тисячу голосів виборців, які голосували за Трампа. В інших штатах Байдену перерахували 435 тисяч голосів. Ще 941 тисячу голосів просто «видалили».