Трамп заявив про крадіжку голосів його прихильників

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Кандидант в президенти заявив, що система Dominion передала частину голосів Байдену, а частину просто видалила.
Новину передає «Преса України».
Дональд Трамп заявив, що на президентських виборах США у нього вкрали близько 2,7 млн голосів. Про це республіканець написав на своїй сторінці у соцмережі Твітер. Крадіжку виявила комп'ютерна система Dominion. Як відомо, у США цю систему використовують для підрахунку голосів.
Трамп уточнив, що у штаті Пенсільванія система «віддала» його супернику Джо Байдену 221 тисячу голосів виборців, які голосували за Трампа. В інших штатах Байдену перерахували 435 тисяч голосів. Ще 941 тисячу голосів просто «видалили».
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