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Папа Франциск привітав Байдена з перемогою

Аня Мартинюк 13 листопада 2020, 12:39
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Папа Франциск привітав Байдена з перемогою

Джо Байден в свою чергу подякував Його Святості. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 листопада, стало відомо, що Папа Римський Франциск направив привітання демократу Джо Байдену з перемогою на президентських виборах у Штатах. Також Франциск благословив його.

Відповідну заяву зробили у штабі Байдена.

«Обраний президент подякував Його Святості за благословення і вітання, а також за провідну роль Його Святості в сприянні миру, примирення і зміцненні зв'язків між людьми в усьому світі», - зазначено в повідомленні.

Відомо, що Байден в свою чергу висловив бажання співпрацювати на основі загальної віри в гідність і рівність всього людства. Мова йде про такі гострі теми як бідність, зміна клімату, іммігранти та біженці.

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