В Україні плюс 11 787 нових хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 13 листопада 2020, 11:57

Кількість нових хворих, виявлених за добу, впевнено крокує до відмітки 12 тисяч осіб.

Новину передає «Преса України».

Станом на 13 листопада в Україні 512 652 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу нових хворих рекордно побільшало – плюс 11 787 осіб. Найбільше нових випадків у Києві – 1083.

Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Також зазначається, що за минулу добу померли 172 пацієнти. За весь період спостереження – 9317 осіб. Одужати вдалось 233 849 українцям.