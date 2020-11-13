В Україні плюс 11 787 нових хворих на коронавірус

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Кількість нових хворих, виявлених за добу, впевнено крокує до відмітки 12 тисяч осіб.
Новину передає «Преса України».
Станом на 13 листопада в Україні 512 652 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу нових хворих рекордно побільшало – плюс 11 787 осіб. Найбільше нових випадків у Києві – 1083.
Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Також зазначається, що за минулу добу померли 172 пацієнти. За весь період спостереження – 9317 осіб. Одужати вдалось 233 849 українцям.
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