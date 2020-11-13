Кличко відпочиває у Єгипті – ЗМІ

Аня Мартинюк 13 листопада 2020, 11:34

Стало відомо, коли столичний мер повернеться до роботи.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 листопада, стало відомо, мер Києва Віталій Кличко відправився на відпочинок до Єгипту. Як відзначили журналісти, він святкує перемогу на місцевих виборах.

З 6 листопада Кличко не виходив у прямі ефіри, під час яких зазвичай він розповідав про статистику хворих на коронавірус у місті. Як відомо, наразі пандемія набирає обертів в Україні.

Журналісти видання «Страна» зазначили, що Кличко тиждень відпочиває у теплих краях на яхті та займається кайтбордингом неподалік Хургади. За попередніми даними, разом з ним на відпочинку перебувають тренери.

Очікується, що в Київ Кличко повернеться 15 листопада.