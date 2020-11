Тут щось не так – Ілон Маск пройшов 4 тести на коронавірус

Вони показали різні результати.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 листопада, стало відомо, що американський підприємець Ілон Маск отримав результати одразу чотирьох різних тестів на коронавірус. Генеральний директор американського виробника електромобілів Tesla Inc. зазначив, що тести показали різні результати.

«Тут відбувається щось надзвичайно фальшиве. Той самий апарат, той самий тест, та сама медсестра. Швидкий тест на антиген від BD.», - зазначив він.

Так, Маск уточнив, що два тести показали негативний результат і два позитивний. Він пройшов швидкі ПЛР-тести в різних лабораторіях. Результати він отримав протягом 24 годин. За його словами, така ситуація трапилась не лише у нього. Також Маск відповів користувачам соцмережі Твітер, що має симптоми звичайної застуди.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.