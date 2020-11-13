Геращенко наполіг на референдумі щодо вільного доступу до зброї в Україні 09:28
Журналісти нагадали про нескромні надбання власників «Епіцентру» 08:48
Карантин вихідного дня підкоректує коронавірусну статистику - Радуцький 08:11
Через «дурний вчинок патріота» хворий на рак український хірург отримує погрози 07:38
Україна може претендувати на вступ до ЄС через 7 років - посол Литви 14:47
Несправедливий – Мер Тернополя не виключив, що у місті не діятиме карантин вихідного дня 13:27
В «Епіцентрі» підтвердили намір ігнорувати карантин вихідного дня 12:48
Карантин вихідного дня в Україні – Перукарням не дозволять працювати 11:44
Антирекорд – В Україні понад 11 тисяч нових ковідних хворих 11:15
Коронавірус головного мозку – На Черкащині жінці не дозволили народжувати у лікарні 08:49
Карантин вихідного дня - «Епіцентр» виділився недолугою рекламою 08:14
Журналісти стежитимуть за «Епіцентром» та «Велюром» під час карантину вихідного дня 07:37
Синоптик розповів про вірогідність скорого снігу в Україні 14:34
Особисто заступник Авакова вважає, що деяку зброю дозволити можна.
Новину передає «Преса України».
Заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко заговорив на тему легалізації зброї в Україні. За його словами, для початку питання треба винести на всеукраїнський референдум, щоб почути думку громадян країни.
Виступаючи в ефірі каналу «Україна 24», він зазначив, що зброю дозволити можна, однак не всю.
«У мене є компромісний варіант. Я виступаю проти легалізації короткоствольної, підкреслюю, зброї, прихованого носіння, тому що я боюся, що будуть гинути невинні люди», - зазначив Геращенко.
За його словами, коли українці висловлять свою думку, тоді й треба буде приймати відповідні закони.
09:28: Геращенко наполіг на референдумі щодо вільного доступу до зброї в Україні
08:48: Журналісти нагадали про нескромні надбання власників «Епіцентру»
08:11: Карантин вихідного дня підкоректує коронавірусну статистику - Радуцький
07:38: Через «дурний вчинок патріота» хворий на рак український хірург отримує погрози
14:47: Україна може претендувати на вступ до ЄС через 7 років - посол Литви
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.