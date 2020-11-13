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Геращенко наполіг на референдумі щодо вільного доступу до зброї в Україні

Аня Мартинюк 13 листопада 2020, 09:28
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Геращенко наполіг на референдумі щодо вільного доступу до зброї в Україні

Особисто заступник Авакова вважає, що деяку зброю дозволити можна.  

Новину передає «Преса України».

Заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко заговорив на тему легалізації зброї в Україні. За його словами, для початку питання треба винести на всеукраїнський референдум, щоб почути думку громадян країни.

Виступаючи в ефірі каналу «Україна 24», він зазначив, що зброю дозволити можна, однак не всю.

«У мене є компромісний варіант. Я виступаю проти легалізації короткоствольної, підкреслюю, зброї, прихованого носіння, тому що я боюся, що будуть гинути невинні люди», - зазначив Геращенко.

За його словами, коли українці висловлять свою думку, тоді й треба буде приймати відповідні закони.

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