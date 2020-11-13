Журналісти нагадали про нескромні надбання власників «Епіцентру»

Аня Мартинюк 13 листопада 2020, 08:48

Сім'я Греги активно скуповує землю, має елітні іспанські віли та одні з найкращих квартир у Києві.

Новину передає «Преса України».

Журналісти видання «Страна» нагадали, яку нерухомість мають власники мережі «Епіцентр» Олександр та Людмила Грега. Як відомо, попри карантин вихідного дня, гіпермаркети депутата та його дружини продовжать працювати.

У декларації Олександра Греги зазначено, що у сім'ї є 62 гіпермаркети «Епіцентр», 14 магазинів «Нової лінії». Стан Грег оцінюють в 1,3 мільярда гривень. Журналісти зауважили, що у 2000-х Греги скуповували землю. У них нараховано 20 агроферм.

У подружжя є два приватних будинки в Києві та чотири квартири. Лише в одному ЖК Diamond Hill квартира з панорамою на куполи Києво-Печерської Лаври і Дніпро Грегам обійшлась в 21 000 000 грн.

Також журналісти slidstvo.info знайшли віли Герег у Бенікасімі, Іспанія, за 93 000 000 грн.