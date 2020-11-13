Геращенко наполіг на референдумі щодо вільного доступу до зброї в Україні 09:28
Журналісти нагадали про нескромні надбання власників «Епіцентру» 08:48
Карантин вихідного дня підкоректує коронавірусну статистику - Радуцький 08:11
Через «дурний вчинок патріота» хворий на рак український хірург отримує погрози 07:38
Україна може претендувати на вступ до ЄС через 7 років - посол Литви 14:47
Несправедливий – Мер Тернополя не виключив, що у місті не діятиме карантин вихідного дня 13:27
В «Епіцентрі» підтвердили намір ігнорувати карантин вихідного дня 12:48
Карантин вихідного дня в Україні – Перукарням не дозволять працювати 11:44
Антирекорд – В Україні понад 11 тисяч нових ковідних хворих 11:15
Коронавірус головного мозку – На Черкащині жінці не дозволили народжувати у лікарні 08:49
Карантин вихідного дня - «Епіцентр» виділився недолугою рекламою 08:14
Журналісти стежитимуть за «Епіцентром» та «Велюром» під час карантину вихідного дня 07:37
Синоптик розповів про вірогідність скорого снігу в Україні 14:34
Нардеп вірить, що кількість виявлених хворих на коронавірус різко зменшиться.
Новину передає «Преса України».
Народний депутат України та помічник Уляни Супрун з медичної реформи Михайло Радуцький роз'ясив, для чого в Україні ввели карантин вихідного дня. За його словами, така практика допоможе зменшити кількість хворих, яких виявляють за добу, до 7-8 тисяч осіб.
Відповідна заява прозвучала в ефірі програми «Право на владу», що транслює телеканал 1 + 1.
«Якщо ми побачимо в результаті карантину вихідного дня, що у нас приблизно на тиждень буде триматися рівень 7-8 тисяч на добу, значить, це було не погано. 7-8 тисяч - це менше госпіталізацій, це дасть можливість відпочити лікарям і підготувати більше ліжок», - додав нардеп.
Він також вірить, що Україна змогла уникнути колапсу медичної системи та колапсу економіки.
09:28: Геращенко наполіг на референдумі щодо вільного доступу до зброї в Україні
08:48: Журналісти нагадали про нескромні надбання власників «Епіцентру»
08:11: Карантин вихідного дня підкоректує коронавірусну статистику - Радуцький
07:38: Через «дурний вчинок патріота» хворий на рак український хірург отримує погрози
14:47: Україна може претендувати на вступ до ЄС через 7 років - посол Литви
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.