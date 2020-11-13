Карантин вихідного дня підкоректує коронавірусну статистику - Радуцький

Аня Мартинюк 13 листопада 2020, 08:11

Нардеп вірить, що кількість виявлених хворих на коронавірус різко зменшиться.

Новину передає «Преса України».

Народний депутат України та помічник Уляни Супрун з медичної реформи Михайло Радуцький роз'ясив, для чого в Україні ввели карантин вихідного дня. За його словами, така практика допоможе зменшити кількість хворих, яких виявляють за добу, до 7-8 тисяч осіб.

Відповідна заява прозвучала в ефірі програми «Право на владу», що транслює телеканал 1 + 1.

«Якщо ми побачимо в результаті карантину вихідного дня, що у нас приблизно на тиждень буде триматися рівень 7-8 тисяч на добу, значить, це було не погано. 7-8 тисяч - це менше госпіталізацій, це дасть можливість відпочити лікарям і підготувати більше ліжок», - додав нардеп.

Він також вірить, що Україна змогла уникнути колапсу медичної системи та колапсу економіки.