Через «дурний вчинок патріота» хворий на рак український хірург отримує погрози

Аня Мартинюк 13 листопада 2020, 07:38

Вадим Єлізаров повідомив, що йому погрожують розправою над дітьми.

Новину передає «Преса України».

Хірург Вадим Єлізаров представив відеозвернення з приводу мовного конфлікту, в який він потрапив. Як відомо, колишній депутат і ексглава КМДА Володимир Бондаренко відвідав столичну клініку «Добробут», де одна з його співробітниць розмовляла російською. В результаті пацієнт зажадав аби з ним говорили українською, на що відреагував Єлізаров.

За словами Бондаренка, лікар буквально дав йому ногою під зад. Тепер же хірург Єлізаров, який хворіє на рак, отримує погрози. Зокрема, погрози розправою над дітьми.

«А що буде, якщо ці люди виконають свої погрози? Я, виходить, перетворюся на мученика за русскій мір? А русскій мір прийде мене захищати в Київ? Такої долі Бондаренко хоче для України?» - поцікавився хірург.

Вадим Єлізаров також нагадав, що півтора року захищав Україну на війні, «щоб Бондаренко міг вільно розмовляти українською в Києві». Так, хірург бачить вихід із ситуації. Він очікує, що Бондаренко все ж вибачиться.