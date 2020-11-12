Tesla відкликала 15 тисяч електрокарів Model X

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Автівки мають серйозний дефект.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 листопада, стало відомо, що компанія Tesla терміново відкликала 15 тисяч електрокарів. Мова йде про Model X. Автівки мають дешеві алюмінієві болти, які піддаються корозії. В результаті може виникнути неполадка з кермом.
Відомо, що електрокари відкличуть з ринку США і Канади. До слова, раніше у Tesla уже відкликали автомобілі у 2016 році з цієї ж причини.
14:47: Україна може претендувати на вступ до ЄС через 7 років - посол Литви
13:27: Несправедливий – Мер Тернополя не виключив, що у місті не діятиме карантин вихідного дня
12:48: В «Епіцентрі» підтвердили намір ігнорувати карантин вихідного дня
11:44: Карантин вихідного дня в Україні – Перукарням не дозволять працювати
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