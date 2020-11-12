Tesla відкликала 15 тисяч електрокарів Model X

Аня Мартинюк 12 листопада 2020, 15:07

Автівки мають серйозний дефект.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 листопада, стало відомо, що компанія Tesla терміново відкликала 15 тисяч електрокарів. Мова йде про Model X. Автівки мають дешеві алюмінієві болти, які піддаються корозії. В результаті може виникнути неполадка з кермом.

Відомо, що електрокари відкличуть з ринку США і Канади. До слова, раніше у Tesla уже відкликали автомобілі у 2016 році з цієї ж причини.