Україна може претендувати на вступ до ЄС через 7 років - посол Литви

Аня Мартинюк 12 листопада 2020, 14:47

Стало відомо, що такому ходу подій сприятиме.

Новину передає «Преса України».

У новому інтерв’ю посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас заявив, що ЄС може оголосити Україну кандидатом у члени Спілки у 2027 році. За його словами, у цей період Литва буде головувати в Раді ЄС.

«Основна мета ініціативи екс-прем'єра Андрюса Кубілюса "Україна-2027"- допомогти об'єднати зусилля країн-членів та установ ЄС для допомоги Україні у виконанні реформ і разом з тим забезпечити прозоре використання інвестицій, сприяти більш швидкому зростанню її економіки. Під час другого головування Литви в Раді ЄС, яке відбудеться в 2027 році, Європейський Союз вже міг би оголосити Україну кандидатом у ЄС», - заявив він.

Сарапінас додав, що до цього часу Україні варто продемонструвати успішне проведення реформ.