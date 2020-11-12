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Новину передає «Преса України».
У новому інтерв’ю посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас заявив, що ЄС може оголосити Україну кандидатом у члени Спілки у 2027 році. За його словами, у цей період Литва буде головувати в Раді ЄС.
«Основна мета ініціативи екс-прем'єра Андрюса Кубілюса "Україна-2027"- допомогти об'єднати зусилля країн-членів та установ ЄС для допомоги Україні у виконанні реформ і разом з тим забезпечити прозоре використання інвестицій, сприяти більш швидкому зростанню її економіки. Під час другого головування Литви в Раді ЄС, яке відбудеться в 2027 році, Європейський Союз вже міг би оголосити Україну кандидатом у ЄС», - заявив він.
Сарапінас додав, що до цього часу Україні варто продемонструвати успішне проведення реформ.
14:47: Україна може претендувати на вступ до ЄС через 7 років - посол Литви
13:27: Несправедливий – Мер Тернополя не виключив, що у місті не діятиме карантин вихідного дня
12:48: В «Епіцентрі» підтвердили намір ігнорувати карантин вихідного дня
11:44: Карантин вихідного дня в Україні – Перукарням не дозволять працювати
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