Мер Рівного не дав добро карантину вихідного дня

Україна може претендувати на вступ до ЄС через 7 років - посол Литви 14:47
Несправедливий – Мер Тернополя не виключив, що у місті не діятиме карантин вихідного дня 13:27
В «Епіцентрі» підтвердили намір ігнорувати карантин вихідного дня 12:48
Карантин вихідного дня в Україні – Перукарням не дозволять працювати 11:44
Антирекорд – В Україні понад 11 тисяч нових ковідних хворих 11:15
Коронавірус головного мозку – На Черкащині жінці не дозволили народжувати у лікарні 08:49
Карантин вихідного дня - «Епіцентр» виділився недолугою рекламою 08:14
Журналісти стежитимуть за «Епіцентром» та «Велюром» під час карантину вихідного дня 07:37
Синоптик розповів про вірогідність скорого снігу в Україні 14:34
Стало відомо, ким замінять Джонні Деппа у «Фантастичних звірах» 12:48
Міський мер Володимир Хомко заявив, що для рівнян у найближчі вихідні нічого не зміниться.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 листопада, мер Рівного Володимир Хомко заявив, що у найближчі вихідні у місті не діятиме карантин вихідного дня. Це означає, що кафе, басейни, розважальні заклади, ТРЦ, перукарні зможуть працювати як і раніше.
«Насамперед сьогодні ми чекаємо селекторної наради в обласній адміністрації під головуваванням першого заступника голови ОДА Сергія Подоліна. Після цього – у понеділок - проведемо свою комісію (засідання міської комісії ТЕБ та НС – ред.)», - зазначив він.
Нагадаємо, Кабмін запровадив в Україні карантин вихідного дня до 30 листопада. Мер Тернополя попередив, що у місті навряд чи введуть додаткові обмеження.
14:47: Україна може претендувати на вступ до ЄС через 7 років - посол Литви
13:27: Несправедливий – Мер Тернополя не виключив, що у місті не діятиме карантин вихідного дня
12:48: В «Епіцентрі» підтвердили намір ігнорувати карантин вихідного дня
11:44: Карантин вихідного дня в Україні – Перукарням не дозволять працювати
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.