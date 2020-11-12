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Мер Рівного не дав добро карантину вихідного дня

Аня Мартинюк 12 листопада 2020, 14:30
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Мер Рівного не дав добро карантину вихідного дня

Міський мер Володимир Хомко заявив, що для рівнян у найближчі вихідні нічого не зміниться.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 листопада, мер Рівного Володимир Хомко заявив, що у найближчі вихідні у місті не діятиме карантин вихідного дня. Це означає, що кафе, басейни, розважальні заклади, ТРЦ, перукарні зможуть працювати як і раніше.

«Насамперед сьогодні ми чекаємо селекторної наради в обласній адміністрації під головуваванням першого заступника голови ОДА Сергія Подоліна. Після цього – у понеділок - проведемо свою комісію (засідання міської комісії ТЕБ та НС – ред.)», - зазначив він.

Нагадаємо, Кабмін запровадив в Україні карантин вихідного дня до 30 листопада. Мер Тернополя попередив, що у місті навряд чи введуть додаткові обмеження. 

 

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