Мер Рівного не дав добро карантину вихідного дня

Аня Мартинюк 12 листопада 2020, 14:30

Міський мер Володимир Хомко заявив, що для рівнян у найближчі вихідні нічого не зміниться.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 листопада, мер Рівного Володимир Хомко заявив, що у найближчі вихідні у місті не діятиме карантин вихідного дня. Це означає, що кафе, басейни, розважальні заклади, ТРЦ, перукарні зможуть працювати як і раніше.

«Насамперед сьогодні ми чекаємо селекторної наради в обласній адміністрації під головуваванням першого заступника голови ОДА Сергія Подоліна. Після цього – у понеділок - проведемо свою комісію (засідання міської комісії ТЕБ та НС – ред.)», - зазначив він.

Нагадаємо, Кабмін запровадив в Україні карантин вихідного дня до 30 листопада. Мер Тернополя попередив, що у місті навряд чи введуть додаткові обмеження.