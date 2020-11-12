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«Слуга народу» Ольга Коваль показала дорогі прикраси

Аня Мартинюк 12 листопада 2020, 13:50
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«Слуга народу» Ольга Коваль показала дорогі прикраси

29-річна народна обраниця має прикраси за 14 тисяч доларів.

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти помітили на представниці партії «Слуга народу» Ользі Коваль прикраси, які можуть коштувати понад десять тисяч доларів.

Зокрема, мова йде про підвіску у вигляді хрестика з коштовними каменями, схожу на підвіску від Tiffany за $10 500 з діамантами. Також на ній побачили сережки-гвоздики Van Cleef & Arpels з білого золота і перламутру за $3950.

Тобто в цілому 29-річна депутат ВРУ могла витратити на прикраси 406 334 грн. Для прикладу, за ці гроші можна було придбати нову іномарку.

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