Несправедливий – Мер Тернополя не виключив, що у місті не діятиме карантин вихідного дня

Аня Мартинюк 12 листопада 2020, 13:27

Він звернув увагу, що умови карантину не для всіх однакові.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 листопада, тернопільський мер Сергій Надал заявив, що введений Кабміном карантин вихідного дня має несправедливий і виборчий принцип дії.

«З одного боку - зростання захворювань, з іншого - прекрасно розуміємо, що п'ятниця, субота та неділя - ті дні, коли наші підприємці можуть найбільше заробити. Якщо ці дні заборонити - ніхто не буде тримати людей протягом тижня. Це знову проблема, знову втрата роботи, зменшення податків. Потрібно шукати якийсь такий компроміс, який був би всім зрозумілий. Найгірше - закриваючи малий бізнес, ми залишаємо працювати "Епіцентр" і подібні до нього. Знову виходить, що правила не для всіх однакові», - наголосив мер.

За його словами, він не впевнений, що такий карантин сильно зменшить кількість хворих на коронавірус. Тому остаточне рішення, закривати чи не закривати магазина, влада міста прийме сама.