Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Журналісти стежитимуть за «Епіцентром» та «Велюром» під час карантину вихідного дня
  • У Morgan Stanley оцінили фінансовий потенціал виробників вакцини від COVID-19
  • Різкий стрибок – В Україні майже 11 тисяч нових хворих на коронавірус

Несправедливий – Мер Тернополя не виключив, що у місті не діятиме карантин вихідного дня

Аня Мартинюк 12 листопада 2020, 13:27
Версія для друку
Несправедливий – Мер Тернополя не виключив, що у місті не діятиме карантин вихідного дня

Він звернув увагу, що умови карантину не для всіх однакові. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 листопада, тернопільський мер Сергій Надал заявив, що введений Кабміном карантин вихідного дня має несправедливий і виборчий принцип дії.

«З одного боку - зростання захворювань, з іншого - прекрасно розуміємо, що п'ятниця, субота та неділя - ті дні, коли наші підприємці можуть найбільше заробити. Якщо ці дні заборонити - ніхто не буде тримати людей протягом тижня. Це знову проблема, знову втрата роботи, зменшення податків. Потрібно шукати якийсь такий компроміс, який був би всім зрозумілий. Найгірше - закриваючи малий бізнес, ми залишаємо працювати "Епіцентр" і подібні до нього. Знову виходить, що правила не для всіх однакові», - наголосив мер.

За його словами, він не впевнений, що такий карантин сильно зменшить кількість хворих на коронавірус. Тому остаточне рішення, закривати чи не закривати магазина, влада міста прийме сама.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції