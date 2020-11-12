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Він звернув увагу, що умови карантину не для всіх однакові.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 листопада, тернопільський мер Сергій Надал заявив, що введений Кабміном карантин вихідного дня має несправедливий і виборчий принцип дії.
«З одного боку - зростання захворювань, з іншого - прекрасно розуміємо, що п'ятниця, субота та неділя - ті дні, коли наші підприємці можуть найбільше заробити. Якщо ці дні заборонити - ніхто не буде тримати людей протягом тижня. Це знову проблема, знову втрата роботи, зменшення податків. Потрібно шукати якийсь такий компроміс, який був би всім зрозумілий. Найгірше - закриваючи малий бізнес, ми залишаємо працювати "Епіцентр" і подібні до нього. Знову виходить, що правила не для всіх однакові», - наголосив мер.
За його словами, він не впевнений, що такий карантин сильно зменшить кількість хворих на коронавірус. Тому остаточне рішення, закривати чи не закривати магазина, влада міста прийме сама.
13:27: Несправедливий – Мер Тернополя не виключив, що у місті не діятиме карантин вихідного дня
12:48: В «Епіцентрі» підтвердили намір ігнорувати карантин вихідного дня
11:44: Карантин вихідного дня в Україні – Перукарням не дозволять працювати
11:15: Антирекорд – В Україні понад 11 тисяч нових ковідних хворих
08:49: Коронавірус головного мозку – На Черкащині жінці не дозволили народжувати у лікарні
08:14: Карантин вихідного дня - «Епіцентр» виділився недолугою рекламою
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