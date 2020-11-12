В «Епіцентрі» підтвердили намір ігнорувати карантин вихідного дня

Аня Мартинюк 12 листопада 2020, 12:48

Мережа гіпермаркетів народного депутата націлена заробляти, коли інші магазини будуть закриті.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 листопада, журналісти видання «Страна» зателефонували в кол-центр мережі депутата Олександра Греги «Епіцентр». Журналісти поцікавились, чи працюватиме гіпермаркет у вихідні дні, коли в країні діятимуть нові карантинні обмеження.

Як відомо, Кабмін визначив, що у вихідні працюватимуть магазини, які продають не менше 60% продовольчих товарів. «Епіцентр» до таких закладів не відноситься.

Так, у кол-центрі «Епіцентру» повідомили, що працюватимуть у звичному режимі. Нагадаємо, раніше на сторінці «Епіцентру» у соцмережі з’явився жартівливий пост про те, що п’ятниця у гіпермаркеті триватиме 72 години. Тобто до понеділка. Власники інших магазинів, які не зможуть працювати у вихідні, обурились такій рекламі, зауваживши, що їм плюють в обличчя.