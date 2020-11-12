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Мережа гіпермаркетів народного депутата націлена заробляти, коли інші магазини будуть закриті.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 листопада, журналісти видання «Страна» зателефонували в кол-центр мережі депутата Олександра Греги «Епіцентр». Журналісти поцікавились, чи працюватиме гіпермаркет у вихідні дні, коли в країні діятимуть нові карантинні обмеження.
Як відомо, Кабмін визначив, що у вихідні працюватимуть магазини, які продають не менше 60% продовольчих товарів. «Епіцентр» до таких закладів не відноситься.
Так, у кол-центрі «Епіцентру» повідомили, що працюватимуть у звичному режимі. Нагадаємо, раніше на сторінці «Епіцентру» у соцмережі з’явився жартівливий пост про те, що п’ятниця у гіпермаркеті триватиме 72 години. Тобто до понеділка. Власники інших магазинів, які не зможуть працювати у вихідні, обурились такій рекламі, зауваживши, що їм плюють в обличчя.
13:27: Несправедливий – Мер Тернополя не виключив, що у місті не діятиме карантин вихідного дня
12:48: В «Епіцентрі» підтвердили намір ігнорувати карантин вихідного дня
11:44: Карантин вихідного дня в Україні – Перукарням не дозволять працювати
11:15: Антирекорд – В Україні понад 11 тисяч нових ковідних хворих
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08:14: Карантин вихідного дня - «Епіцентр» виділився недолугою рекламою
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