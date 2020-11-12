Байден призначив голову адміністрації Білого дому

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Ним став Рон Клейн.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 листопада, стало відомо, що обраний президент США Джо Байден призначив главу адміністрації Білого дому. Ним став Рон Клейн. Останній очолював адміністрацію Байдена, коли той був віце-президентом при президенті Обамі.
Відповідну новину повідомило видання CNN.
«Глибокий і різноманітний досвід Рона Клейна і його здатність працювати з людьми будь-якого політичного спектра - це саме те, що мені потрібно від голови адміністрації Білого дому, коли ми вистоїмо у цей момент кризи і знову об'єднаємо нашу країну», - зазначив Байден.
До слова, за плечима у Клейна також керування апаратом віце-президента Ела Гора при адміністрації Білла Клінтона.
13:27: Несправедливий – Мер Тернополя не виключив, що у місті не діятиме карантин вихідного дня
12:48: В «Епіцентрі» підтвердили намір ігнорувати карантин вихідного дня
11:44: Карантин вихідного дня в Україні – Перукарням не дозволять працювати
11:15: Антирекорд – В Україні понад 11 тисяч нових ковідних хворих
08:49: Коронавірус головного мозку – На Черкащині жінці не дозволили народжувати у лікарні
08:14: Карантин вихідного дня - «Епіцентр» виділився недолугою рекламою
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