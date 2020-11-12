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Міністр Максим Степанов зауважив, що у листопаді перукарні працюватимуть лише у будні дні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 листопада, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив під час брифінгу, що у карантин вихідного дня окрім ТРЦ, басейнів, магазинів, розважальних закладів також не працюватимуть перукарні.
Степанов нагадав, що карантин вихідного дні діятиме з 14 по 30 листопада. Як відомо, на вихідних в Україні працюватимуть продуктові магазини, аптеки, ТРЦ, ветеринарні магазини.
11:44: Карантин вихідного дня в Україні – Перукарням не дозволять працювати
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