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Карантин вихідного дня в Україні – Перукарням не дозволять працювати

Аня Мартинюк 12 листопада 2020, 11:44
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Карантин вихідного дня в Україні – Перукарням не дозволять працювати

Міністр Максим Степанов зауважив, що у листопаді перукарні працюватимуть лише у будні дні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 листопада, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив під час брифінгу, що у карантин вихідного дня окрім ТРЦ, басейнів, магазинів, розважальних закладів також не працюватимуть перукарні.

Степанов нагадав, що карантин вихідного дні діятиме з 14 по 30 листопада. Як відомо, на вихідних в Україні працюватимуть продуктові магазини, аптеки, ТРЦ, ветеринарні магазини.

 

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