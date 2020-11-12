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Кількість нових хворих та померлих стабільно росте.
Новину передає «Преса України».
Станом на 12 листопада в Україні 500 865 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 11 057 осіб. На жаль, це черговий антирекорд. Найбільше нових випадків у Києві - 931.
Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Також зазначається, що за минулу добу померли 198 людей. За весь період спостереження 9145 осіб. Одужати вдалось 227 694 українцям.
11:44: Карантин вихідного дня в Україні – Перукарням не дозволять працювати
11:15: Антирекорд – В Україні понад 11 тисяч нових ковідних хворих
08:49: Коронавірус головного мозку – На Черкащині жінці не дозволили народжувати у лікарні
08:14: Карантин вихідного дня - «Епіцентр» виділився недолугою рекламою
07:37: Журналісти стежитимуть за «Епіцентром» та «Велюром» під час карантину вихідного дня
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