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Антирекорд – В Україні понад 11 тисяч нових ковідних хворих

Аня Мартинюк 12 листопада 2020, 11:15
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Антирекорд – В Україні понад 11 тисяч нових ковідних хворих

Кількість нових хворих та померлих стабільно росте.

Новину передає «Преса України».

Станом на 12 листопада в Україні 500 865 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 11 057 осіб. На жаль, це черговий антирекорд. Найбільше нових випадків у Києві - 931.  

Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Також зазначається, що за минулу добу померли 198 людей. За весь період спостереження 9145 осіб. Одужати вдалось 227 694 українцям.

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