З’явилися нові фото Дубайського диво-саду

Аня Мартинюк 12 листопада 2020, 09:30

У найбільшому у світі квітнику представлені незвичні квіткові інсталяції.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що з 1 листопада запрацював найбільший у світі квітник – Дубайський диво-сад. На його території розміщені гігантські квіткові споруди та мільйони сортів рослин.

Рослини ростуть у звичних та не звичних формах. Для прикладу, авіакомпанія Emirates має тут інсталяцію – квітковий літак Airbus A380. Повітряне судно вкрите 500 000 живих квітів та рослин. Воно також занесене в Книгу рекордів Гіннеса. ЗМІ представили яскраві фото з саду.

Опубликовано CGTN Среда, 11 ноября 2020 г.

До слова, площа саду складає 72 000 квадратних метрів. Вартість квитка-пропуску в сад становить від 11 до 15 доларів.