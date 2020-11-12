З’явилися нові фото Дубайського диво-саду

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У найбільшому у світі квітнику представлені незвичні квіткові інсталяції.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що з 1 листопада запрацював найбільший у світі квітник – Дубайський диво-сад. На його території розміщені гігантські квіткові споруди та мільйони сортів рослин.
Рослини ростуть у звичних та не звичних формах. Для прикладу, авіакомпанія Emirates має тут інсталяцію – квітковий літак Airbus A380. Повітряне судно вкрите 500 000 живих квітів та рослин. Воно також занесене в Книгу рекордів Гіннеса. ЗМІ представили яскраві фото з саду.
Опубликовано CGTN Среда, 11 ноября 2020 г.
До слова, площа саду складає 72 000 квадратних метрів. Вартість квитка-пропуску в сад становить від 11 до 15 доларів.
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