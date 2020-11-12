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Коронавірус головного мозку – На Черкащині жінці не дозволили народжувати у лікарні

Аня Мартинюк 12 листопада 2020, 08:49
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Коронавірус головного мозку – На Черкащині жінці не дозволили народжувати у лікарні

Їй довелось народжувати під закладом. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 листопада, стало відомо, що у Черкаській області жінка народила дитину під входом у місцеву лікарню. Так, представники закладу відмовились її впускати, оскільки всі ліжка начебто були зайняті хворими на коронавірус.

За даними журналістів ТСН, на момент інциденту сім’я породіллі також хворіла на коронавірус. Саме тому жінку на ім’я Євгенія Кіркіч повезли цю у лікарню.

В результаті пологи прийняла акушерка, з якою жінка попередньо домовлялась про допомогу. Чоловік жінки розстелив свою куртку прямо на вулиці, щоб було куди покласти дитину.

«Дружина народила швидко, тому у мене вже на руках була дитина. Двері лікарні відкрилися саме в цей момент», - зазначив чоловік жінки Олександр.

В обласній лікарні прокоментували халатне ставлення персоналу. Заступник головного лікаря Черкаської обласної лікарні Наталія Лакуста зазначила, що персоналу треба багато часу, щоб надягнути захисну форму.

  

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