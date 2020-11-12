Карантин вихідного дня - «Епіцентр» виділився недолугою рекламою

Аня Мартинюк 12 листопада 2020, 08:14

Представники бізнесу, які не зможуть працювати у вихідні, заявили, що заклади, які належать представникам влади, відверто сміються їм в обличчя.

Новину передає «Преса України».

На тлі оголошення в Україні карантину вихідного дня мережа «Епіцентр», яка належить українському депутату Олександрі Грезі, оголосила про готовність приймати у себе відвідувачів в той час, як ТРЦ та інші магазини будуть закриті.

Так, в «Епіцентрі» заявили, що їхня п’ятниця триватиме 72 години. Тобто усі вихідні мережа працюватиме та зароблятиме гроші, в той час як інші магазини працювати не зможуть. Інтернет-спільнота зауважила, що власники «Епіцентру» відкрито сміються в обличчя дрібним підприємцям.

✅Продукти у нас є, ✅вироби медичного призначення, ліки — є, ✅корм для тварин — є. Завозимо пальне???????????? Опубликовано Епіцентр К Среда, 11 ноября 2020 г.

Нагадаємо, раніше «Епіцентр» вляпався у гучний скандал за участю президента Володимира Зеленського. Так, під виглядом гуманітарної допомоги в «Епіцентр» завезли захисні маски з Китаю на дуже вигідних умовах. Літак з так званою гуманітарною допомогою урочисто зустрічав сам президент.

Також представники бізнесу звернули увагу, що під час першого локдауну «Епіцентр» працював і продавав не лише товари першої необхідності, що викликало обурення, адже українська еліта попри карантин продовжує заробляти.

Нагадаємо, 11 листопада Кабмін прийняв рішення ввести карантин вихідного дня. Діятиме він щонайменше до кінця листопада.