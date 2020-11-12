Журналісти стежитимуть за «Епіцентром» та «Велюром» під час карантину вихідного дня

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Як відомо, ресторани та інші заклади представників влади продовжують процвітати попри карантинні заходи.
Новину передає «Преса України».
Заступниця головного редактора видання «Страна» Світлана Крюкова попередила, що у зв’язку з введенням карантину вихідного дня журналісти почнуть патрулювати «велюрівське» дотримання карантину.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережі. Так, Крюкова мала на увазі ресторан «Велюр», який належить горезвісному «слузі народу» Миколі Тищенку. Як відомо, під час першого локдауну заклад продовжував працювати та заробляти, коли інші ресторани були закриті.
«Почнемо з ресторанів, і епіцентрів, що належать представникам влади. Можу побитися об заклад, що всі обмежувальні заходи і заборони впадуть після першого «велюрового» випадку. А ми вам його обов'язково знайдемо», - зазначила вона.
В субботу начинаем патрулировать велюровское соблюдение карантина. Начнём с ресторанов, и эпицентров, принадлежащих...Опубликовано Svetlana Kryukova Среда, 11 ноября 2020 г.
Нагадаємо, 11 листопада Кабмін прийняв рішення ввести карантин вихідного дня. У найближчі вихідні не працюватимуть ТРЦ, розважальні заклади, а ресторани працюватимуть на виніс. Такі обмеження діятимуть кожні вихідні до кінця листопада. Представники сфер послуг попередили, що частковий локдаун поховає їх бізнес.
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