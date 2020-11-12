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Журналісти стежитимуть за «Епіцентром» та «Велюром» під час карантину вихідного дня

Аня Мартинюк 12 листопада 2020, 07:37
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Журналісти стежитимуть за «Епіцентром» та «Велюром» під час карантину вихідного дня

Як відомо, ресторани та інші заклади представників влади продовжують процвітати попри карантинні заходи.

Новину передає «Преса України».

Заступниця головного редактора видання «Страна» Світлана Крюкова попередила, що у зв’язку з введенням карантину вихідного дня журналісти почнуть патрулювати «велюрівське» дотримання карантину.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережі. Так, Крюкова мала на увазі ресторан «Велюр», який належить горезвісному «слузі народу» Миколі Тищенку. Як відомо, під час першого локдауну заклад продовжував працювати та заробляти, коли інші ресторани були закриті.

«Почнемо з ресторанів, і епіцентрів, що належать представникам влади. Можу побитися об заклад, що всі обмежувальні заходи і заборони впадуть після першого «велюрового» випадку. А ми вам його обов'язково знайдемо», - зазначила вона.

В субботу начинаем патрулировать велюровское соблюдение карантина. Начнём с ресторанов, и эпицентров, принадлежащих...

Опубликовано Svetlana Kryukova Среда, 11 ноября 2020 г.

Нагадаємо, 11 листопада Кабмін прийняв рішення ввести карантин вихідного дня. У найближчі вихідні не працюватимуть ТРЦ, розважальні заклади, а ресторани працюватимуть на виніс. Такі обмеження діятимуть кожні вихідні до кінця листопада. Представники сфер послуг попередили, що частковий локдаун поховає їх бізнес.

 

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