Меладзе скасував концерт в Москві та виступив у Києві

Аня Мартинюк 11 листопада 2020, 14:59

Столичні прихильники артиста поділились враженнями від концерту.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 10 листопада, у Києві відбувся концерт російського артиста Валерія Меладзе. Ще один концерт у Палаці «Україна» відбудеться сьогодні.

Як повідомили журналісти ТСН, бажаючих послухати співака виявилось багато попри пандемію та вартість квитків від 700 до 4000 грн. За словами відвідувачів шоу, вони не боялися йти на такий захід.

«Трохи звичайно страшно, але оскільки Валерія Меладзе дуже люблю, практично від його першої пісні. Звичайно ж, маски, все є, кошти. Буду сподіватися, що все буде добре», - розповіла киянка.

Журналісти нагадали, що Валерій Меладзе був змушений скасувати свій концерт у Москві. Організатори шоу розповіли, що причина такого ходу подій – пандемія.