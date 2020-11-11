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Так, впродовж тижня в Україні значно опуститься температура повітря.
Новину передає «Преса України».
Начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик розповів, що по всій Україні очікуються заморозки. Однак снігом вони не супроводжуватимуться. Так, до кінця тижня таких опадів не передбачається.
«Поле підвищеного тиску і без опадів. Подекуди тумани в ранкові години», - зазначив він.
Синоптик уточнив, що заморозки вдень очікуються в східних областях. Вночі стовпчики термометрів покажуть 0 ...- 5 градусів. Найхолодніше вночі буде на Сході, де температура повітря сягне -7 ...- 8. У столиці заморозки можна очікувати ближче до вихідних.
14:34: Синоптик розповів про вірогідність скорого снігу в Україні
12:48: Стало відомо, ким замінять Джонні Деппа у «Фантастичних звірах»
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