56% українців вірять в мир з РФ

Аня Мартинюк 11 листопада 2020, 14:02

Про це свідчать дані останнього опитування.

Новину передає «Преса України».

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування серед дорослих українців. Так, 17-24 жовтня було опитано 1502 респондентів. Вони відповіли на запитання, чи вірять у мир з країною-агресором РФ.

В результаті 56,6% опитаних заявили, що в майбутньому Україна досягне миру та нормалізує відносини з сусідньою країною. 30,1% вірять в те, що відносини між двома країнами будуть напруженими.