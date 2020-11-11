Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • У Morgan Stanley оцінили фінансовий потенціал виробників вакцини від COVID-19
  • Різкий стрибок – В Україні майже 11 тисяч нових хворих на коронавірус
  • Україна та ВООЗ підписали угоду про співпрацю

56% українців вірять в мир з РФ

Аня Мартинюк 11 листопада 2020, 14:02
Версія для друку
56% українців вірять в мир з РФ

Про це свідчать дані останнього опитування. 

Новину передає «Преса України».

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування серед дорослих українців. Так, 17-24 жовтня було опитано 1502 респондентів. Вони відповіли на запитання, чи вірять у мир з країною-агресором РФ.

В результаті 56,6% опитаних заявили, що в майбутньому Україна досягне миру та нормалізує відносини з сусідньою країною. 30,1% вірять в те, що відносини між двома країнами будуть напруженими.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції