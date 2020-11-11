56% українців вірять в мир з РФ

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Про це свідчать дані останнього опитування.
Новину передає «Преса України».
Київський міжнародний інститут соціології провів опитування серед дорослих українців. Так, 17-24 жовтня було опитано 1502 респондентів. Вони відповіли на запитання, чи вірять у мир з країною-агресором РФ.
В результаті 56,6% опитаних заявили, що в майбутньому Україна досягне миру та нормалізує відносини з сусідньою країною. 30,1% вірять в те, що відносини між двома країнами будуть напруженими.
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