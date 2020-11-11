Данія припинила забій «коронавірусних» норок

Аня Мартинюк 11 листопада 2020, 13:27

Стала відома причина такого ходу подій.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 листопада, стало відомо, що влада Данії передумала знищувати 17 мільйонів норок, які начебто мають мутований коронавірус.

Міністр з питань продовольства Данії Могенс Йенсен заявив, що відповідне рішення було неправильним й жодних юридичних підстав для таких дій немає.

«Я беру на себе відповідальність за те, що відбувається в моєму міністерстві. Інакше і бути не може», - додав Йенсен.

Так, власники ферм, на яких розводять норок, уже направили листи від імені влади. У листах зазначено, що влада рекомендувала, а не вимагала знищити тварин. Наразі парламент готується прийняти відповідний закон, який дозволить вбити тварин.