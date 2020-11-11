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Данія припинила забій «коронавірусних» норок

Аня Мартинюк 11 листопада 2020, 13:27
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Данія припинила забій «коронавірусних» норок

Стала відома причина такого ходу подій.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 листопада, стало відомо, що влада Данії передумала знищувати 17 мільйонів норок, які начебто мають мутований коронавірус.    

Міністр з питань продовольства Данії Могенс Йенсен заявив, що відповідне рішення було неправильним й жодних юридичних підстав для таких дій немає.

«Я беру на себе відповідальність за те, що відбувається в моєму міністерстві. Інакше і бути не може», - додав Йенсен.  

Так, власники ферм, на яких розводять норок, уже направили листи від імені влади. У листах зазначено, що влада рекомендувала, а не вимагала знищити тварин. Наразі парламент готується прийняти відповідний закон, який дозволить вбити тварин.

 

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