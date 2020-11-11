Данія припинила забій «коронавірусних» норок

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Стала відома причина такого ходу подій.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 листопада, стало відомо, що влада Данії передумала знищувати 17 мільйонів норок, які начебто мають мутований коронавірус.
Міністр з питань продовольства Данії Могенс Йенсен заявив, що відповідне рішення було неправильним й жодних юридичних підстав для таких дій немає.
«Я беру на себе відповідальність за те, що відбувається в моєму міністерстві. Інакше і бути не може», - додав Йенсен.
Так, власники ферм, на яких розводять норок, уже направили листи від імені влади. У листах зазначено, що влада рекомендувала, а не вимагала знищити тварин. Наразі парламент готується прийняти відповідний закон, який дозволить вбити тварин.
14:34: Синоптик розповів про вірогідність скорого снігу в Україні
12:48: Стало відомо, ким замінять Джонні Деппа у «Фантастичних звірах»
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