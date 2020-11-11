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На роль чарівника Геллерта Грін-де-Вальда спробують данського актора.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 листопада, стало відомо, кого можуть запросити на роль в «Фантастичних звірах» замість актора Джонні Деппа. Так, суперзірку кіно може замінити данський актор Мадс Міккельсен.
За даними видання Deadline, наразі, студія Warner Bros. веде переговори з Міккельсеном про участь у франшизі. Як відомо, Деппа, який грав чарівника Геллерта Грін-де-Вальда, звільнили на тлі судових розбірок з Ембер Херд. Нагадаємо, Джонні Депп програв суд у справі про наклеп проти колишньої дружини Ембер Херд і британського таблоїду The Sun.
14:34: Синоптик розповів про вірогідність скорого снігу в Україні
12:48: Стало відомо, ким замінять Джонні Деппа у «Фантастичних звірах»
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