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Стало відомо, ким замінять Джонні Деппа у «Фантастичних звірах»

Аня Мартинюк 11 листопада 2020, 12:48
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Стало відомо, ким замінять Джонні Деппа у «Фантастичних звірах»

На роль чарівника Геллерта Грін-де-Вальда спробують данського актора.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 листопада, стало відомо, кого можуть запросити на роль в «Фантастичних звірах» замість актора Джонні Деппа. Так, суперзірку кіно може замінити данський актор Мадс Міккельсен.

За даними видання Deadline, наразі, студія Warner Bros. веде переговори з Міккельсеном про участь у франшизі. Як відомо, Деппа, який грав чарівника Геллерта Грін-де-Вальда, звільнили на тлі судових розбірок з Ембер Херд. Нагадаємо, Джонні Депп програв суд у справі про наклеп проти колишньої дружини Ембер Херд і британського таблоїду The Sun.

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