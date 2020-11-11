У Києві протестують проти карантину вихідного дня

Аня Мартинюк 11 листопада 2020, 12:07

Представники сфер послуг наголосили, що частковий локдаун гірший, ніж повний.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 листопада, біля Кабміну проходить акція протесту. Організатори дійства -підприємці та ресторатори, працівники сфери послуг. Так, вони невдоволені наміром ввести «карантин вихідного дня», який передбачає закриття магазинів, окрім продуктових, розважальних закладів та закладів харчування у вихідні дні.

Як відомо, відповідне рішення щодо нових карантинних обмежень буде прийнято о 13:30. Наразі учасники акції, які взяли з собою численні плакати, заявляють, що частковий локдаун ще гірше, ніж повний.

В результаті люди вимагають дати їм право працювати. Вони також готові посилити санітарні заходи ще більше. Відомо, що подібні акції проходять й в інших українських містах.