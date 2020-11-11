Аня Мартинюк 11 листопада 2020, 11:36

Їх використають для лікування хворих на коронавірус українців.

Новину передає «Преса України».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про проведену віртуальну зустріч з колегою з Данії Йеппе Кофодом. Кулеба зазначив, що Данія передала Україні 50 апаратів ШВЛ для лікування хворих на коронавірус, за що українська сторона подякувала.

«Україна вдячна за цей знак справжньої дружби і підтримки з боку Данії», - зазначив Кулеба.

Також сторони обговорили інші взаємодії у питанні боротьби з коронавірусом.