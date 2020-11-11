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Їх використають для лікування хворих на коронавірус українців.
Новину передає «Преса України».
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про проведену віртуальну зустріч з колегою з Данії Йеппе Кофодом. Кулеба зазначив, що Данія передала Україні 50 апаратів ШВЛ для лікування хворих на коронавірус, за що українська сторона подякувала.
«Україна вдячна за цей знак справжньої дружби і підтримки з боку Данії», - зазначив Кулеба.
Також сторони обговорили інші взаємодії у питанні боротьби з коронавірусом.
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