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Данія передала Україні 50 апаратів ШВЛ

Аня Мартинюк 11 листопада 2020, 11:36
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Данія передала Україні 50 апаратів ШВЛ

Їх використають для лікування хворих на коронавірус українців. 

Новину передає «Преса України».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про проведену віртуальну зустріч з колегою з Данії Йеппе Кофодом. Кулеба зазначив, що Данія передала Україні 50 апаратів ШВЛ для лікування хворих на коронавірус, за що українська сторона подякувала.

«Україна вдячна за цей знак справжньої дружби і підтримки з боку Данії», - зазначив Кулеба.

Також сторони обговорили інші взаємодії у питанні боротьби з коронавірусом.

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