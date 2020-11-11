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Ердоган привітав Байдена з перемогою на виборах

Аня Мартинюк 11 листопада 2020, 11:04
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Ердоган привітав Байдена з перемогою на виборах

Лідер Туреччини заявив про готовність тісно співпрацювати зі США. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 листопада, стало відомо, що турецький президент Раджеп Ердоган привітав демократа Джо Байдена з перемогою на виборах у США. Текст вітання з'явився на офіційному сайті президента Туреччини.

«Шановний обраний президент! Я сподіваюся, що результати виборів підуть на користь дружньому і союзному народу Сполучених Штатів Америки. Як ми неодноразово говорили під час вашого перебування на посаді віце-президента, відносини між Туреччиною і США носять стратегічний характер, засновані на міцній основі. Сьогодні виклики, з якими ми стикаємося на глобальному і регіональному рівні, вимагають від нас подальшого розвитку і зміцнення цих відносин, заснованих на спільних інтересах і цінностях», - йдеться в повідомленні.

Ердоган висловив рішучість тісно співпрацювати зі США. Нагадаємо, раніше ряд світових лідерів, Володимир Путін, Сі Цзіньпін та Джайр Болсонаро не привітали Байдена з перемогою, зазначивши, що у США ще не відбулись усі необхідні юридичні процеси. 

 

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