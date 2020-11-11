На Корсиці встановили дезінфекційні рамки

Аня Мартинюк 11 листопада 2020, 10:28

Інтернет-спільнота не оцінила таку ідею, наголошуючи, що такі рамки небезпечні для здоров'я людини.

Новину передає «Преса України».

За даними видання CGTNEurope, на Корсиці встановили нові дезінфекаційні рамки. Вони нагадують рамки-металошукачі, що встановлюють зазвичай в аеропортах.

Так, нові дезінфекаційні рамки виробляють ультразвук, ультрафіолетове світло та дезінфікуючий засіб одночасно. Перед тим, як пройти через таку рамку, відвідувачі супермаркетів повинні піднести руку до сканера, який визначає темепратуру тіла людини.

Такі заходи призначені для боротьби з поширенням COVID-19. Інтернет-спільнота тим часом зазначила, що це хороша ідея, однак знайшлись і її противники. Користувачі Фейсбук зазначили, що такі рамки небезпечні своїм радіоактивним випромінюванням. Також надмірне ультрафіолетове випромінювання шкодить здоров'ю людини.