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У МОЗ заявили, що європейські країни такого не практикують.
Новину передає «Преса України».
Виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлет зробив важливу заяву. Так, він попередив, що Україна не повернеться до 10-річної шкільної освіти. Натомість Україна тримає курс на дванадцятирічне навчання.
«Це питання було і залишається відкритим для професійної дискусії. Ми повинні напрацювати необхідні рішення, щоб 12-річну шкільну освіта діяла, стала зручною і ефективною для дітей, педагогів, батьків», - зазначив Шкарлет.
Він нагадав про досвід Німеччини, де не можна вступити до магістратури без 15,5 років навчання. З них 12 років школи і 3,5 роки бакалаврату. За словами Шкарлета, у деяких європейських країнах діти йдуть до школи в 5 років. Така пропозиція пролунала й на нараді в МОН, однак її ще треба обговорити й на інших рівнях.
09:49: 10-річній шкільній освіті в Україні не бути – Шкарлет
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