10-річній шкільній освіті в Україні не бути – Шкарлет

Аня Мартинюк 11 листопада 2020, 09:49

У МОЗ заявили, що європейські країни такого не практикують.

Новину передає «Преса України».

Виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлет зробив важливу заяву. Так, він попередив, що Україна не повернеться до 10-річної шкільної освіти. Натомість Україна тримає курс на дванадцятирічне навчання.

«Це питання було і залишається відкритим для професійної дискусії. Ми повинні напрацювати необхідні рішення, щоб 12-річну шкільну освіта діяла, стала зручною і ефективною для дітей, педагогів, батьків», - зазначив Шкарлет.

Він нагадав про досвід Німеччини, де не можна вступити до магістратури без 15,5 років навчання. З них 12 років школи і 3,5 роки бакалаврату. За словами Шкарлета, у деяких європейських країнах діти йдуть до школи в 5 років. Така пропозиція пролунала й на нараді в МОН, однак її ще треба обговорити й на інших рівнях.