В Україні знову понад 10 тисяч хворих на коронавірус

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Також майже дві сотні пацієнтів померли.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 листопада, стало відомо, що в Україні зафіксували 10 611 нових випадків зараження на коронавірус. Про це йдеться у Телеграм-спільноті «Коронавірус_інфо». Нагадаємо, добовий рекорд був зафіксований 7 листопада, коли в країні виявили 10 746 людей з вірусом.
Тепер загальна кількість хворих становить 489 808 осіб. За добу, як і днем раніше, помер 191 пацієнт. Найбільше нових випадків захворювання виявлено в Києві - 965 осіб, Одеській області – 705 осіб, Запорізькій області – 592 особи, Львівській області – 684 людини.
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14:21: За «замінування» лікарні Тищенко тепер може втратити мандат
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