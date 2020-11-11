В Україні знову понад 10 тисяч хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 11 листопада 2020, 09:15

Також майже дві сотні пацієнтів померли.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 листопада, стало відомо, що в Україні зафіксували 10 611 нових випадків зараження на коронавірус. Про це йдеться у Телеграм-спільноті «Коронавірус_інфо». Нагадаємо, добовий рекорд був зафіксований 7 листопада, коли в країні виявили 10 746 людей з вірусом.

Тепер загальна кількість хворих становить 489 808 осіб. За добу, як і днем раніше, помер 191 пацієнт. Найбільше нових випадків захворювання виявлено в Києві - 965 осіб, Одеській області – 705 осіб, Запорізькій області – 592 особи, Львівській області – 684 людини.