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Без снігу та дощу – Синоптик про погоду в Україні

Аня Мартинюк 10 листопада 2020, 14:57
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Без снігу та дощу – Синоптик про погоду в Україні

Наталія Діденко розповіла, що температура повітря до кінця тижня в Україні знижуватиметься, однак опадів не буде. 

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко розповіла, що до кінця тижня погоду в Україні визначатиме антициклон. В результаті опадів у вигляді дощу чи снігу не очікується.

«У нічні години температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла, а завтра вдень буде не вище +3+9 градусів. Тепліше на кілька градусів хіба що в Криму та на Закарпатті, +8+12 градусів», - зазначила вона.

У Києві температура повітря вдень становитиме +5 градусів. Також подекуди в Україні будуть тумани.

 

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