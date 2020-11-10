Без снігу та дощу – Синоптик про погоду в Україні

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Наталія Діденко розповіла, що температура повітря до кінця тижня в Україні знижуватиметься, однак опадів не буде.
Новину передає «Преса України».
Синоптик Наталія Діденко розповіла, що до кінця тижня погоду в Україні визначатиме антициклон. В результаті опадів у вигляді дощу чи снігу не очікується.
«У нічні години температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла, а завтра вдень буде не вище +3+9 градусів. Тепліше на кілька градусів хіба що в Криму та на Закарпатті, +8+12 градусів», - зазначила вона.
У Києві температура повітря вдень становитиме +5 градусів. Також подекуди в Україні будуть тумани.
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