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У артиста був продуктивний 2019 рік.
Новину передає «Преса України».
За даними видання Forbes Україна, відомий український артист Олег Винник заробив своєю працею близько $5,6-7 млн. В результаті він став найбільш високооплачуваним артистом в країні.
До слова, у минулому році Винник відбув 50 концертів, на які прийшли 200 тисяч глядачів. У поточному році доходи артиста дещо зменшились через пандемію. Також відомо, що участь Винника у новорічному корпоративні коштує 50 тисяч доларів.
14:39: Винник став найбільш високооплачуваним артистом України
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