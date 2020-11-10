Винник став найбільш високооплачуваним артистом України

Аня Мартинюк 10 листопада 2020, 14:39

У артиста був продуктивний 2019 рік.

Новину передає «Преса України».

За даними видання Forbes Україна, відомий український артист Олег Винник заробив своєю працею близько $5,6-7 млн. В результаті він став найбільш високооплачуваним артистом в країні.

До слова, у минулому році Винник відбув 50 концертів, на які прийшли 200 тисяч глядачів. У поточному році доходи артиста дещо зменшились через пандемію. Також відомо, що участь Винника у новорічному корпоративні коштує 50 тисяч доларів.