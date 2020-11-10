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Гео Лерос навів докази того, що «мінерами» Олександрівської лікарні були помічники Миколи Тищенка.
Новину передає «Преса України».
Народний депутат України, який раніше був членом партії «Слуга народу», Гео Лерос опублікував постанову суду про те, що дзвінок про мінування Олександрівської лікарні здійснили з телефону помічника нардепа Миколи Тищенка. Мова йде про Руслана Гончарова.
Лерос зазначив, що 8 квітня Тищенко з друзями вирішили «побухати» та розважитись, здійснивши дзвінок з мобільного Гончарова. Лерос додав, що до злочину, а саме про повідомлення про нібито мінування лікарні, причетний ще один помічник Тищенка - Дмитро Богдан.
Шановні журналісти, До вашої уваги ухвала суду, яка доводить, що саме банда Тищенка в ніч з 8 на 9 квітня замінувала...Опубликовано Geo Leros Вторник, 10 ноября 2020 г.
Інший представник «Слуги народу» Олександр Діубінський зауважив, що ситуація серйозна і за сукупністю доказів, ряд нардепів заслужили виключення з фракції і позбавлення мандата.
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14:21: За «замінування» лікарні Тищенко тепер може втратити мандат
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