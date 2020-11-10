У Москві два місяці повноцінно не працюватимуть бари та ресторани

Аня Мартинюк 10 листопада 2020, 13:52

В нічні години їх робота буде заборонена.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 листопада, стало відомо, що у Москві буде діяти заборона на роботу ресторанів, барів, клубів з 23:00 до 6 ранку. Про це розповів мер Москви Сергій Собянін, пояснюючи, що це є заходи, спрямовані на зменшення поширення COVID-19.

За його словами, обмеження діятиме з 13 листопада до 15 січня. У цей період школярам також доведеться дистанційного навчатись в Інтернеті.

Станом на сьогодні у РФ 1,817,109 випадків захворювання на коронавірус.