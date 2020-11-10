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В нічні години їх робота буде заборонена.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 листопада, стало відомо, що у Москві буде діяти заборона на роботу ресторанів, барів, клубів з 23:00 до 6 ранку. Про це розповів мер Москви Сергій Собянін, пояснюючи, що це є заходи, спрямовані на зменшення поширення COVID-19.
За його словами, обмеження діятиме з 13 листопада до 15 січня. У цей період школярам також доведеться дистанційного навчатись в Інтернеті.
Станом на сьогодні у РФ 1,817,109 випадків захворювання на коронавірус.
14:39: Винник став найбільш високооплачуваним артистом України
14:21: За «замінування» лікарні Тищенко тепер може втратити мандат
13:52: У Москві два місяці повноцінно не працюватимуть бари та ресторани
13:22: Pfizer навмисно чекав завершення виборів для розголосу новини про вакцину від коронавірусу – Трамп
12:21: Перша леді України розповіла про стан здоров’я чоловіка
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