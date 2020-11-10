Pfizer навмисно чекав завершення виборів для розголосу новини про вакцину від коронавірусу – Трамп

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Дональд Трамп та один з його синів вірять в теорію змови щодо вакцини від коронавірусу та виборів у США.
Новину передає «Преса України».
Президент США Дональд Трамп та його син Дональд Трамп-молодший звинуватили компанію Pfizer у навмисному очікуванні завершення виборів, щоб оголосити про перспективні результати своїх випробувань вакцини проти COVID-19.
Дональд Трамп заявив, що як Американська адміністрація з питань харчових продуктів і медикаментів, так і демократи «не хотіли, щоб він отримав так звані бали за прорив у розробці вакцини».
Трамп-молодший тим часом припустив, що терміни результатів Pfizer, які припускали, що вакцина була більш ніж на 90% ефективною, були «підлими».
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