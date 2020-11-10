Мінфін пояснив відсутність надбавки сімейним лікарям

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Причина проста – у держави немає на ці цілі грошей.
Новину передає «Преса України».
У Мінфіні розповіли, чому очікуваного підняття зарплат для сімейних лікарів так і не відбулось. Так, у відомстві зазначили, що у листопаді сімейні лікарі не отримали більшу зарплату через нестачу коштів.
«Міністерством охорони здоров’я надано пропозицію щодо підвищення тарифів на первинну медичну допомогу (капітаційної ставки) без реальних джерел покриття додаткових видатків. Тому Мінфін запропонував комплексно проаналізувати реалізацію програми медичних гарантій до кінця року щодо забезпеченості видатків за всіма пакетами медичних послуг, зокрема щодо реалізації пакетів медичних послуг з надання медичної допомоги з COVID-19», – йдеться в повідомленні.
Якщо Мінфін підтримає нові пропозиції МОЗ щодо того, як покрити видатки, то заплати сімейним лікарям за листопад перерахують.
14:39: Винник став найбільш високооплачуваним артистом України
14:21: За «замінування» лікарні Тищенко тепер може втратити мандат
13:52: У Москві два місяці повноцінно не працюватимуть бари та ресторани
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