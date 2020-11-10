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Перша леді України розповіла про стан здоров’я чоловіка

Аня Мартинюк 10 листопада 2020, 12:21
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Перша леді України розповіла про стан здоров’я чоловіка

42-річний Володимир Зеленський продовжує працювати попри хворобу. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 листопада, дружина Володимира Зеленського, Олена, заявила, що голова держави почуває себе добре. За словами першої леді країни, Володимир Зеленський продовжує працювати.

«Можливо, це цікавить багатьох. Все добре, він почувається нормально. Він ізолювався, але продовжує працювати», - заявила Зеленська.

Як відомо, днем раніше президент повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус. Тепер він знаходиться на самоізоляції. 

 

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