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42-річний Володимир Зеленський продовжує працювати попри хворобу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 листопада, дружина Володимира Зеленського, Олена, заявила, що голова держави почуває себе добре. За словами першої леді країни, Володимир Зеленський продовжує працювати.
«Можливо, це цікавить багатьох. Все добре, він почувається нормально. Він ізолювався, але продовжує працювати», - заявила Зеленська.
Як відомо, днем раніше президент повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус. Тепер він знаходиться на самоізоляції.
14:39: Винник став найбільш високооплачуваним артистом України
14:21: За «замінування» лікарні Тищенко тепер може втратити мандат
13:52: У Москві два місяці повноцінно не працюватимуть бари та ресторани
13:22: Pfizer навмисно чекав завершення виборів для розголосу новини про вакцину від коронавірусу – Трамп
12:21: Перша леді України розповіла про стан здоров’я чоловіка
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