Українці знову проголосували б за Зеленського

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Про це свідчать дані останнього опитування.
Новину передає «Преса України».
З’явилися результати останнього опитування Центру Разумкова. Так, з 30 жовтня до 5 листопада 2020 року українців опитували, за кого вони проголосували б на найближчих президентських виборах.
Якби вибори відбулись у листопаді, то найбільшу підтримку отримав би чинний президент Володимир Зеленський. За нього свій голос віддали б 21% опитаних.
За лідера ПЄС Петра Порошенка готові проголосувати 14%, за Юрія Бойко - 12%, Юлію Тимошенко - 6%.
14:39: Винник став найбільш високооплачуваним артистом України
14:21: За «замінування» лікарні Тищенко тепер може втратити мандат
13:52: У Москві два місяці повноцінно не працюватимуть бари та ресторани
13:22: Pfizer навмисно чекав завершення виборів для розголосу новини про вакцину від коронавірусу – Трамп
12:21: Перша леді України розповіла про стан здоров’я чоловіка
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