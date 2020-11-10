Українці знову проголосували б за Зеленського

Аня Мартинюк 10 листопада 2020, 11:45

Про це свідчать дані останнього опитування.

Новину передає «Преса України».

З’явилися результати останнього опитування Центру Разумкова. Так, з 30 жовтня до 5 листопада 2020 року українців опитували, за кого вони проголосували б на найближчих президентських виборах.

Якби вибори відбулись у листопаді, то найбільшу підтримку отримав би чинний президент Володимир Зеленський. За нього свій голос віддали б 21% опитаних.

За лідера ПЄС Петра Порошенка готові проголосувати 14%, за Юрія Бойко - 12%, Юлію Тимошенко - 6%.