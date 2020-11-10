McDonald's продаватиме альтернативне м'ясо

Аня Мартинюк 10 листопада 2020, 11:16

Альтернативне м’ясо буде цікаве вегетаріанцям.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 листопада, стало відомо, що відома американська мережа ресторанів McDonald's анонсувала продаж вегетаріанського м’яса. Зокрема, його використовуватимуть для котлет бургерів.

Президент компанії Ян Борден зазначив, що McDonald's самостійно вироблятиме такі котлети уже з наступного року.

«Котлети з рослинної м'яса виходитимуть під брендом McPlant і з'являться у продажу в декількох країнах вже в наступному році», - уточнив Борден.

Тим не менше, рецепт такого альтернативного м'яса тримають в таємниці. До слова, раніше в Японії представили соєве м’ясо й запропонували його купувати мережам фаст-фудів.