Богуцька озвучила Зеленському поради щодо лікування коронавірусу

Аня Мартинюк 10 листопада 2020, 10:37

Народна обраниця закликала лідера країни не вірити Ляшку та Степанову.

Новину передає «Преса України».

Депутат ВРУ Ліза Богуцька, яка входить в партію «Слуга народу», дала декілька порад захворівшому на коронавірус президенту України Володимиру Зеленському. На своїй сторінці у соцмережі вона також побажала президенту швидшого одужання.

«Володимир Олександрович, одужуйте швидше. Спаси Вас, Господи, не слухайте рекомендацій санлікаря Ляшко і тим більше міністра Степанова. Інакше вони доведуть Вас до панічної атаки, що явно вплине на іммунітет. Постарайтесь більше пити теплої рідини, відпочивати, дихати свіжим повітрям ... І - боже вас сохрани - не читайте до обіду радянських газет», - йшлось в її повідомленні.

Також вона зауважила, що лідеру країни допоможуть лише «боги, дипломовані лікарі-інфекціоністи та дружина Олена». Нагадаємо, раніше народна обраниця заявляла, що не вірить у створення дієвої вакцини від коронавірусу.