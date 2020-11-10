Богуцька озвучила Зеленському поради щодо лікування коронавірусу

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Народна обраниця закликала лідера країни не вірити Ляшку та Степанову.
Новину передає «Преса України».
Депутат ВРУ Ліза Богуцька, яка входить в партію «Слуга народу», дала декілька порад захворівшому на коронавірус президенту України Володимиру Зеленському. На своїй сторінці у соцмережі вона також побажала президенту швидшого одужання.
«Володимир Олександрович, одужуйте швидше. Спаси Вас, Господи, не слухайте рекомендацій санлікаря Ляшко і тим більше міністра Степанова. Інакше вони доведуть Вас до панічної атаки, що явно вплине на іммунітет. Постарайтесь більше пити теплої рідини, відпочивати, дихати свіжим повітрям ... І - боже вас сохрани - не читайте до обіду радянських газет», - йшлось в її повідомленні.
ПРЕЗИДЕНТУ ЗЕЛЕНСКОМУ. Владимир Александрович, выздоравливайте скорее. Спаси Вас, Господи, не слушайте рекомендаций...Опубликовано Liza Bogutskaya Понедельник, 9 ноября 2020 г.
Також вона зауважила, що лідеру країни допоможуть лише «боги, дипломовані лікарі-інфекціоністи та дружина Олена». Нагадаємо, раніше народна обраниця заявляла, що не вірить у створення дієвої вакцини від коронавірусу.
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14:21: За «замінування» лікарні Тищенко тепер може втратити мандат
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