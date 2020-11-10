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В Україні понад 10 тисяч нових хворих на COVID-19

Аня Мартинюк 10 листопада 2020, 10:02
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В Україні понад 10 тисяч нових хворих на COVID-19

Кількість нових хворих та померлих стабільно росте.

Новину передає «Преса України».

Станом на 10 листопада в Україні 479 197 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 10 179 осіб. Найбільше нових випадків у Києві – 747.

Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Також зазначається, що за минулу добу помер 191 пацієнт з коронавірусом. За весь період спостереження померли 8756 осіб. Одужати вдалось 214 657 українцям.

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