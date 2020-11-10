Хворий на коронавірус Зеленський призначив тимчасових глав ОДА трьох областей

Аня Мартинюк 10 листопада 2020, 08:43

Стало відомо, хто трудитиметься на посадах в Одеській, Івано-Франківській та Сумській областях.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський, який захворів на коронавірус, призначив тимчасових глав ОДА Одеської, Івано-Франківської та Сумської областей. На сайті голови держави з'явилися відповідні укази.

Так, тимчасово виконувачем голови Івано-Франківської ОДА стала Марія Савка, Одеської ОДА - В'ячеслав Овечкін, Сумської ОДА - Сергій Пахольчук.

Нагадаємо, український президент звільнив глав обласних держадміністрацій в Одеській, Івано-Франківській і Сумській областях 6 листопада. За даними джерел, близьких до президента, очікується скоре звільнення губернатора Харківської області.