Власникам «євроблях» поблажок не буде - МВС

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Власникам авто на іноземній реєстрації нагадали, що для них і так було зроблено багато.
Новину передає «Преса України».
Радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко виступив у програмі «5 питань на злобу дня» на телеканалі ДОМ. Він прокоментував ситуацію з «євробляхерами». За його словами, останні два роки держава йшла назустріч власникам авто на іноземній реєстрації, однак більше поблажок вони не отримають.
«Давайте говорити відкрито і чесно: ці транспортні засоби були завезені, коли у нас волонтери почали поставляти машини з європейською реєстрацією для наших захисників на передову. І скористалися цією нормативною прогалиною багато тих, хто не захотів виконувати закон і розмитнювати свої транспортні засоби», – додав Мартиненко.
Мартиненко особливо наголосив, що такі порушники закону об'єдналися у політичні та соціальні групи. В результаті їм були запропоновані пільгі, а їм все одно мало.
«Та якщо абсолютно всі їхні вимоги виконати, то завтра-післязавтра з’являться нові», – додав він.
Підсумовуючи Мартиненко зазначив, що є закон, який треба виконувати.
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