Романчук знову встановив рекорд України

Аня Мартинюк 10 листопада 2020, 07:30

Плавець досить швидко побив свій власний рекорд.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що український плавець Михайло Романчук знову встановив рекорд країни. Так, він переміг на етапі ISL, показавши результат 3:38.93 на відстані 400 метрів. Спортсмен подолав дистанцію вільним стилем.

Як відомо, 1 листопада Романчук подолав 400 метрів за 3:39.63. Так, на цей раз він покращив результат на 0.7 секунди.