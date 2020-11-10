Романчук знову встановив рекорд України

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Плавець досить швидко побив свій власний рекорд.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що український плавець Михайло Романчук знову встановив рекорд країни. Так, він переміг на етапі ISL, показавши результат 3:38.93 на відстані 400 метрів. Спортсмен подолав дистанцію вільним стилем.
Як відомо, 1 листопада Романчук подолав 400 метрів за 3:39.63. Так, на цей раз він покращив результат на 0.7 секунди.
08:43: Хворий на коронавірус Зеленський призначив тимчасових глав ОДА трьох областей
14:24: Зеленський виступив проти агресії при вивченні української мови
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