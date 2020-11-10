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Романчук знову встановив рекорд України

Аня Мартинюк 10 листопада 2020, 07:30
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Романчук знову встановив рекорд України

Плавець досить швидко побив свій власний рекорд. 

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що український плавець Михайло Романчук знову встановив рекорд країни. Так, він переміг на етапі ISL, показавши результат 3:38.93 на відстані 400 метрів. Спортсмен подолав дистанцію вільним стилем.

Як відомо, 1 листопада Романчук подолав 400 метрів за 3:39.63. Так, на цей раз він покращив результат на 0.7 секунди.

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