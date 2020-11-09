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Президент випустив заяву з нагоди свята.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський виступив з нагоди Дня української писемності та мови.
«Я народився в Кривому Розі, в російськомовній родині. Пішов у школу за шість років до того, як Україна стала незалежною. Я завжди з теплотою згадую шкільні та університетські роки, вони подарували мені улюблену дружину, вірних друзів, дали знання і вміння. І була тільки одна річ, яку з часом я усвідомив, що про неї жалкував, - в ці роки мені не пощастило добре вивчити рідну українську мову», - зазначив він у своєму Телеграм-каналі.
За його словами, вивчення мови у дорослому віці викликає приємні емоції. Зеленський також додав, що буллінг, агресія, примус - точно не будуть сприяти вивченню мови.
14:24: Зеленський виступив проти агресії при вивченні української мови
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