На Херсонщині браконьєри виловили понад 700 кг риби

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Сховатися від поліції зловмисникам не вдалось.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 листопада, стало відомо, поліція затримала на Херсонщині водних браконьєрів. Група осіб виловила понад 700 кг риби.
«Працівники відділення поліції в порту «Херсон» під час відпрацювання території Національного природнього парку «Нижньодніпровський» в акваторії р. Дніпро виявили браконьєрів, які здійснювали вилов риби незаконними знаряддями лову», - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що зловмисники завдали збитки природньому середовищу на 67 тисяч гривень.
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