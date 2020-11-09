На Херсонщині браконьєри виловили понад 700 кг риби

Аня Мартинюк 09 листопада 2020, 14:07

Сховатися від поліції зловмисникам не вдалось.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 листопада, стало відомо, поліція затримала на Херсонщині водних браконьєрів. Група осіб виловила понад 700 кг риби.

«Працівники відділення поліції в порту «Херсон» під час відпрацювання території Національного природнього парку «Нижньодніпровський» в акваторії р. Дніпро виявили браконьєрів, які здійснювали вилов риби незаконними знаряддями лову», - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що зловмисники завдали збитки природньому середовищу на 67 тисяч гривень.