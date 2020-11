Samsung прискорить вихід нових телефонів, щоб випередити Huawei

Аня Мартинюк 09 листопада 2020, 13:38

Компанію Apple Inc у Samsung конкурентом уже не вважають.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 листопада, стало відомо, що компанія Samsung Electronics Co Ltd може запустити свої флагманські смартфони Galaxy S більш ніж на місяць раніше, ніж очікувалося. Таким чином південнокорейський гігант намагатиметься відібрати частку ринку у Huawei і не дати Apple Inc. стати знову конкурентоспроможним.

Samsung готується до запуску свого нового Galaxy S21 вже наприкінці січня наступного року, тоді як раніше він випустив свій флагманський телефон S20 на початку березня цього року.

Про це повідомили одразу три джерела, знайомі з цим питанням. Колись Huawei Technologies Co Ltd кинула виклик лідеру Samsung на світовому ринку смартфонів, але китайський конкурент наразі перебуває в режимі виживання у зв’язку з введеними американськими обмеженнями.